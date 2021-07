Opportunità di lavoro in Comune di Varese. Ricerca di un Coordinatore contabile

C’è ancora qualche giorno per candidarsi al concorso per esami, indetto dal Comune di Varese, per la copertura di un posto di “Coordinatore contabile” (categoria D1). Gli aspiranti potranno partecipare alla procedura se in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, nonché di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia LM56 o Specialistica 64/S in Scienze dell’Economia o laurea in Economia e Commercio/DL. Laurea Magistrale in Scienze della Politica LM62 o Specialistica 70/S in Scienze della Politica o laurea in Scienze Politiche/DL. Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche amministrazioni LM63 o Specialistica 71/S in Scienze delle pubbliche amministrazioni. Laurea in Giurisprudenza LMG/01 o Specialistica 22/S in Giurisprudenza o laurea in Giurisprudenza/DL o altro titolo equipollente ai sensi di legge o equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale – MIUR – 9/7/2009.

Il bando sarà in pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito del Comune di Varese fino all’8 luglio 2021.

La domanda di partecipazione potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Varese in via Sacco 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 o trasmessa mediante Raccomandata A.R., con fotocopia di un documento di riconoscimento, indirizzata a: Comune di Varese – Ufficio Ricerca e Selezione del Personale – via Sacco n.5 – 21100 Varese. Infine trasmessa per via telematica, da un sito certificato PEC, all’indirizzo protocollo@ comune.varese.legalmail.it, facendo fede la data di invio, indicando obbligatoriamente nell’oggetto: “cognome/nome, Concorso n.1 “Coordinatore contabile”.