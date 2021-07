Palio di Legnano: le corse di addestramento in diretta video con Legnanonews

Cavalli in pista. Si torna a correre sulla pista del centro Etrea, per le prove di addestramento del Palio di Legnano 2021. Domenica 4 luglio, 36 cavalli suddivisi in 9 batterie di cui 4 per i purosangue e, novità assoluta, 5 per i mezzosangue. Inizio alle 11 e via tutto di… corsa, senza pausa.

Al canapo, tutti i fantini che correranno il Palio: Carboni (La Flora), Arri (S. Bernardino), Mulas (S.Erasmo), Siri (S. Domenico), Atzeni (Legnarello), Zedde (S.Ambrogio), Sanna (S.Magno) e Coghe (S.Martino). Completano il quadro dei partenti Giannetti, Betti, Guglielmi, Pusceddu, Farnetani, Pacini, Chiara, Topalli.

L’attenzione sarà tutta sui possibili cavalli del Palio, ma curiosità anche per i mezzosangue che già quest’anno potrebbero essere i protagonisti della Provaccia di venerdì 17 settembre. In questo caso, sarebbe la prima volta in assoluto dei “mezzi” nella riunione in notturna di Legnano.

La riunione verrà trasmessa sui canali social, facebook e youtube, oltre che sul sito di Legnanonews. Commenteranno le batterie, con interviste, Alessandro Natali, Davide Bartesaghi, e l’amica collega senese Eleonora Mainò. In redazione e dal campo Valeria Arini e Gea Somazzi. Settore tecnico curato da Marco Corso e Luca Mondellini

Un servizio da Fucecchio, a cura di Graziano Banchini

Batterie corse di addestramento 4 luglio 2021