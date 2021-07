Pallacanestro Varese, gli abbonamenti ripartono per 1.000 tifosi

La Pallacanestro Varese lancia “Back Home”, la campagna abbonamenti valida per la stagione sportiva 2021-2022. In attesa di capire quali saranno le norme che regoleranno gli ingressi nei palasport, la società biancorossa ha deciso di mettere in vendita 1000 posti. Per questa ragione, la prelazione per questa fase è riservata esclusivamente ai mille tifosi che la scorsa estate avevano sottoscritto il Fan-Kit.

L’abbonamento rilasciato in questa fase includerà l’ingresso alle 15 partite casalinghe di regular season di LBA; biglietto gratuito alle sfide casalinghe della eventuale fase preliminare della Supercoppa Italiana e/o alle amichevoli estive che il club disputerà alla Enerxenia Arena (le modalità verranno comunicate successivamente); 2 partite dedicate scelte dal Club in cui l’abbonato potrà ottenere un biglietto omaggio da regalare ad un proprio amico o ad un familiare. Qualora non venisse raggiunta la quota delle mille tessere, la società comunicherà termini e tempi per una seconda fase.

Sottoscrivere l’abbonamento si potrà fare presso la Enerxenia Arena (piazzale Gramsci, Varese) da martedì 13 luglio a venerdì 16 luglio dalle ore 16 alle ore 19:30 e sabato 17 luglio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19:30.

Le tariffe sono le seguenti