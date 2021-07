Pallamano, il Cassano si prepara alla nuova stagione con le amichevoli e il Palatacca

Manca ancora più di un mese all’inizio del nuovo campionato di pallamano ma gli atleti di Cassano Magnago scaldano già i motori.

La dirigenza del Cassano Magnago Handball Club e Pallamano femminile Cassano Magnago, insieme ai dirigenti tecnici Davide Kolec e Salvatore Onelli, un calendario di incontri amichevoli e tornei.

Il campionato A1 maschile inizierà l’11 settembre e la preparazione della squadra è partita giovedì 28 luglio.

Per i seniores sono stati confermati il torneo in Svizzera, a Visp, domenica 8 agosto, l’amichevole al Tacca con Molteno (10 agosto), un’altra amichevole con Molteno il 13 agosto, il Memorial PalaTacca da venerdì 27 a domenica 29 agosto (Monaco, Visp e Molteno hanno confermato la presenza, inoltre ci dovrebbe essere anche una squadra francese), e la super coppa Chieti con il Conversano il 5 settembre.

Anche la squadra A1 femminile del Cassano parteciperà al PalaTacca.

Invece, il 21 agosto le giovanili maschili under 13 e under 15 avranno un torneo in Svizzera (a Tenero), mentre il 28 e il 29 agosto un torneo a Endingen per le categorie under 17 e under 19.