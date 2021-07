Paolo Mazzucchelli rieletto all’unanimità presidente di Alfa srl

Paolo Mazzucchelli è stato rieletto all’unanimità presidente di Alfa srl. La sua nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea annuale che si è svolta nel pomeriggio di martedì 6 luglio alla sala Napoleonica delle Ville Ponti a Varese.

Con lui è stato eletto anche il nuovo CdA, ora composto, oltre che da Mazzucchelli, da Martino Incarbone, Elena Bardelli, Maria Sole De Medio e Pietro Zappamiglio. Bardelli e De Medio sono una conferma: erano presenti già nel CDA precedente.

Per la nomina di questo organismo la società aveva provveduto ad emanare un bando pubblico per la raccolta delle candidature, allo scopo di permettere a chiunque ne avesse i requisiti di poter entrare nella rosa delle possibili scelte.

L’Assemblea, composta dal Presidente della Provincia e dai sindaci – o loro assessori delegati – di 143 comuni (135 della provincia di Varese), in apertura di seduta ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2020, chiuso con 90 milioni di fatturato e un utile di 11 milioni di euro. Un risultato da inquadrare all’interno di un Piano Industriale e di Sostenibilità dell’azienda che prevede da qui al 2035 investimenti per oltre300 milioni di euro, in buona parte concentrati nel prossimo quinquennio, al fine di superare le infrazioni europee gravanti sul territorio provinciale.

«Devo un ringraziamento e un in bocca al lupo per tutto il lavoro che avete fatto in questi anni – ha commentato il presidente della Provincia Emanuele Antonelli – state diventando un vero fiore all’occhiello per la Provincia». All’assemblea erano presenti i rappresentanti dei comuni associati all’ente che gestisce i servizi dell’acqua in gran parte della provincia: molti i sindaci in sala.

Si è poi proceduto alle nomine, che hanno riguardato anche il Collegio Sindacale e il Comitato di Indirizzo Vigilanza e Controllo, e alla determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio d’Amministrazione.

«Sono felice che i Soci di Alfa abbiano deciso di riconfermarmi nella carica – ha detto a caldo Mazzucchelli – e li ringrazio. Così come ringrazio sinceramente i componenti del CdA, del Civico e del Collegio Sindacale che hanno compiuto con me il percorso di questi ultimi anni, difficile, ma per molti versi esaltante. La mia riconferma credo sia comunque un riconoscimento per tutti loro, per i dirigenti e il personale della società, per tutto il lavoro che abbiamo svolto e per i risultati ottenuti. Ai nuovi amministratori auguro di poter dare al meglio il contributo che sicuramente le loro qualità promettono di dare, per il consolidamento e per lo sviluppo della società».