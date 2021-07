Parcheggio del Ponte: l’abbiamo provato per voi, nel primo giorno di apertura

Ci sono delle volte in cui delle opere sono tanto attese che quando sono davvero finite e aperte non ci si crede: è il caso del parcheggio di via Nino Bixio, quello davanti all’Ospedale del Ponte: oltre 300 posti a disposizione degli utenti dell’ospedale dei bambini di Varese, dei servizi e delle stazioni lì intorno e – nelle speranze dell’amministrazione comunale – anche del centro città.

Ma funziona davvero tutto cosi come promesso, compresa la gratuità per le prime quattro settimane? Abbiamo deciso di fare la prova per voi, e nel pomeriggio siamo entrati nella nuova struttura.

Innanzitutto, è davvero aperto: si entra nella via di accesso, si arriva alla sbarra, si chiede e ritira il biglietto e si può entrare. Poco più tardi delle 16 eravamo il 62esimo utente, e parcheggiati con noi non c’erano più di una ventina di auto, al piano terra. Gli altri piani non erano occupati.

All’uscita, che è da via Nino Bixio come l’entrata, è stato sufficiente infilare nella validatrice il biglietto per vedersi alzare la sbarra: il che significa che oltre che aperto è davvero anche gratuito.

Mancano però ancora un po’ di indicazioni: come ad esempio il pannello luminoso che indica quanti posti sono liberi – ci è stato annunciato per i prossimi giorni – oppure un cartello che segnali la gratuità in questo primo mese.

Ed è, in questi giorni, un po’ difficoltoso da raggiungere venendo da largo Flaiano a causa dei lavori di ripristino delle fognature in via Nino Bixio, che per il primo tratto di strada è in questi giorni a senso unico verso largo Flaiano. E’ però semplice da raggiungere da via san Giusto o da piazza Biroldi.

