Il parcheggio diventa a disco orario all’improvviso, l’ausiliario di Busto Arsizio non perdona

L’ausiliario del traffico passa a multare le auto un’ora dopo che sui controviali di viale Duca d’Aosta sono stati posizionati i cartelli che obbligano ad esporre il disco orario. Chi aveva parcheggiato la mattina presto del 29 giugno, dunque, si è trovato la multa da 29,42 euro (42 se si paga oltre i 5 giorni).

Sembra una barzelletta ma è quello che è accaduto lo scorso 29 giugno ad una cittadina di Busto Arsizio che ha parcheggiato l’auto nel controviale in zona Coop. La zona in cui ha lasciato l’auto è diventata a disco orario nel giro di una mattinata e un’ora dopo il posizionamento dei cartelli che regolano la sosta oraria, si è trovata la multa dell’ausiliario della sosta.

«Ho parcheggiato il 29 giugno sul controviale Duca D’Aosta vicino alla Coop alle ore 7.00, alle ore 08. 30 circa posano i cartelli di obbligo esposizione disco orario e alle ore 9.40 passa ausiliare del traffico e mi mette la multa. Ho telefonato e mandato pec di reclamo a Vigili e Agesp ma non mi rispondono. Cosa devo fare secondo voi dopo 5 giorni la multa passa se non pagata da 29.40 a 42 euro» – scrive in un post su un gruppo cittadino, la vittima del repentino cambio di regole.