Parmigiani: “Mi ricandido con la lista Libertà è partecipazione”

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’attuale sindaco Giovanni Parmigiani dove conferma la volontà di presentarsi alle prossime elezioni amministrative.

Dopo una lunga e attenta riflessione io e il cuore attivo e pulsante del gruppo di amministratori che

guido dal 2016 abbiamo deciso di candidarci nuovamente alle elezioni comunali del prossimo

autunno.

Abbiamo deciso di confermare il nome e il logo della nostra lista civica (Libertà è Partecipazione) che continuerà ad essere sganciata e indipendente dalle logiche e dalle imposizioni dei partiti nazionali. Crediamo ancor più fermamente in quello che nel 2016 chiamammo “Il nostro sistema di Valori” e sintetizzato con la frase “il governo della cosa pubblica deve necessariamente basarsi sul privilegio del benessere collettivo rispetto agli interessi individuali”.

Siamo quindi pronti ad amministrare Leggiuno per altri 5 anni unendo la passione, la preparazione e l’entusiasmo di nuove persone all’esperienza di chi ha lavorato con me fino ad oggi per il bene comune. Abbiamo, giorno dopo giorno, imparato a comprendere i meccanismi gestionali di un comune complesso come il nostro e ad indirizzarne le scelte amministrative.

Pensiamo che questa esperienza non possa, anzi non debba, essere interrotta ma che, al contrario, debba essere messa nuovamente al servizio della collettività. In questi anni, abbiamo anche posto le basi per concretizzare idee e progetti e sentiamo il dovere di portarli a compimento. Siamo sempre più consapevoli che, pur nella complessità che a volte domina la pubblica amministrazione, se ci sono impegno, capacità e passione i fatti e i cambiamenti non tardano ad arrivare.

Saremo fortemente motivati dalla consapevolezza dei nostri mezzi ma mai animati dall’idea di essere necessariamente migliori di altri. Sandro Pertini diceva “La coerenza è comportarsi come si è, e non come si si è deciso di essere”.

Stiamo lavorando al completamento della squadra oltre che, ovviamente, alle proposte e programmi che condivideremo quanto prima con i nostri concittadini.

Invitiamo chiunque voglia sostenerci e supportarci o, semplicemente, interagire con noi con suggerimenti, consigli o idee, a contattarci attraverso i seguenti canali:

mail: leggiunopartecipazione@gmail.com

Facebook: Libertà è partecipazione 2021

Instagram: Libertà è partecipazione 2021

www.leggiunopartecipazione.it