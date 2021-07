Parte la campagna vaccinale in farmacia: appuntamenti dal 3 agosto

Partirà il prossimo 3 agosto la sperimentazione dei vaccini in farmacia. Sono 21 in tutta la regione quelle che hanno aderito alla proposta di Regione Lombardia. Un progetto avviato per testare il sistema in vista dei richiami per le terze dosi che potrebbe partire dall’autunno. 6000 i flaconcini che verranno distribuiti nei 21 esercizi, 50 a settimana per ogni farmacia.



Nel territorio varesino sono due i farmacisti che hanno aderito alla richiesta di sperimentazione: a Varese la farmacia alla Brunella e a Gallarate quella del dott. Paolo Introini in via Magenta 27.

« Ho accettato di aprire la mia farmacia a questa attività per alleggerire un po’ il lavoro degli hub – spiega il dottor Aldo Mandelli Contegni titolare della farmacia di via Salvo D’Acquisto a Varese – avremo il Janssen e quindi potremo accettare le prenotazioni solo di over60. Dato che ogni fiala contiene 5 dosi, prenderemo le prenotazioni in modo da concentrare almeno 5 richiedenti».

Come al centro vaccinale, prima dell’iniezione verrà fatta l’anamnesi e poi verrà completata la scheda con i dati da inviare a Regione. Nella farmacia è stata allestita una saletta dedicata e riservata dove i pazienti potranno accomodarsi e svolgere tutte le pratiche per poi sottoporsi al vaccino e restare in osservazione.

Per accelerare la campagna e venire incontro alle richieste dei cittadini, Regione continua a dare la possibilità di presentarsi liberamente agli hub di Schiranna, di Rancio Valcuvia e all’ospedale di Gallarate fino al 31 agosto. Da settimana prossima le opzioni aumenteranno con il canale delle farmacie. L’obiettivo è quello di raggiungere tutta la popolazione più a rischio: attualmente la copertura vaccinale della categoria over 60 è dell’87,5%, un risultato più che soddisfacente ma che si spera di migliorare ulteriormente.