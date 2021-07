In partenza i lavori di riqualificazione all’ex Marna di Sesto Calende

Inizieranno a breve i lavori di riqualificazione dell’ex circolo di Sesto Calende (l’ex Marna). Il progetto prevede la realizzazione della nuova sala civica con parcheggio seminterrato e della nuova sede della società sportiva Csck. Si tratta dell’intervento più impegnativo tra i cantieri avviati in città, tra cui quelli inseriti nel programma di ripresa finanziato da Regione Lombardia.

«A breve – commenta l’amministrazione comunale – verrà attivato il nuovo cantiere, con l’obiettivo di dare un’impronta innovativa alla nostra città, nel rispetto del territorio e con l’intento di offrire servizi migliori alla cittadinanza, ai nostri atleti ed alle aziende ed associazioni che vorranno usufruire dei nuovi spazi. Anche l’offerta turistica sarà avvantaggiata da un nuovo parcheggio di maggiori dimensioni rispetto a quello esistente».

L’amministrazione avvisa che a causa dei lavori potrebbero verificarsi disagi nella circolazione in centro città. In particolare non si potrà utilizzare il parcheggio di piazzale Rovelli e sarà chiuso un tratto di sponda. Verrà però aperto un nuovo parcheggio di fronte alla stazione ferroviaria, e un nuovo parco giochi sorgerà in centro.