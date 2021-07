Una partita del cuore in ricordo del piccolo Mattia scomparso nella tragedia del Mottarone

L’associazione Cuorieroi Per Bambini Eroi-Nazionale Italiana Dell’Amicizia Onlus organizza per la serata di sabato 17 luglio alle 20,30 al centro sportivo Mario Porta di Vedano Olona (in via Bixio), una partita del cuore in ricordo del piccolo Mattia Zorloni, scomparso insieme alla mamma Elisabetta e al papà Vittorio nella tragedia della funivia del Mottarone.

Dopo la partita, che vedrà in campo la Nazionale italiana dell’Amicizia contro i papà della scuola dell’infanzia Redaelli Cortellezzi, è in programma uno spettacolo di principesse e supereroi realizzato dall’associazione.

I fondi raccolti serviranno a supportare le sorelle e il fratello di Mattia.

I posti sono limitati per protocollo Covid, e per partecipare è necessario prenotare ed effettuare una donazione (minimo € 10) sul conto corrente intestato a Nazionale Italiana dell’Amicizia Iban IT68U02 00830 755000102025366, inviando la ricevuta via mail all’indirizzo partitadelcuorevedano@gmail.com

Qui la locandina della partita