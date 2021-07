Partiti i lavori alla scuola dell’infanzia Ronchetto Fè di Varese

Prosegue il progetto “Varese fa scuola 2021”, con la riqualificazione di 38 edifici scolastici varesini.

Sono entrati nel pieno i lavori per l’ammodernamento degli edifici scolastici varesini all’interno del progetto “Varese fa scuola 2021”, che prevede la riqualificazione di 38 strutture scolastiche, per un investimento totale di circa tre milioni di euro, raggiungendo in tal modo 10 milioni investiti per le scuole in questi 5 anni. Tra i lavori più importanti, oltre alla scuola secondaria di primo grado Anna Frank, quello alla scuola dell’infanzia Ronchetto Fè, che si prepara a diventare tra le strutture più efficienti, moderne e sostenibili della città.

Gli interventi iniziati alla Ronchetto Fè prevedono la realizzazione di un isolamento termico a cappotto su tutta la facciata esterna; l’installazione di un nuovo impianto a pannelli radianti a pavimento; la rimozione del generatore termico esistente per installare una nuova pompa di calore ad alta efficienza, in modo da ridurre le emissioni inquinanti e ottenere un notevole risparmio economico.

A questo si aggiungono poi la sostituzione di tutti serramenti e il nuovo sistema di illuminazione a LED con sistemi domotici. «Una scuola completamente rimessa a nuovo – spiega l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – per il benessere di bambine e bambini. Un investimento importante per l’edilizia scolastica del nostro territorio. Una scuola sostenibile, accogliente e moderna costituisce la premessa per la formazione degli studenti, dato che anche gli ambienti influenzano l’apprendimento».