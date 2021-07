Il Pd di Gallarate sul rinvio a giudizio di Cassani: “La sua responsabilità politica rimane”

La notizia del rinvio a giudizio di Andrea Cassani, attuale sindaco e candidato del centrodestra anche per i prossimi 5 anni, non poteva passare inosservata dalle parti del partito Democratico di Gallarate che in un post spiega la propria posizione a seguito di questa novità.

«Cassani rinviato a giudizio: di fronte a questa grave notizia non cambia la nostra posizione. La presunzione di non colpevolezza è sacrosanta e auguriamo al sindaco di essere assolto dalla responsabilità giudiziaria. Ma sin dagli esordi di questa vicenda non possiamo non ribadire che esiste l’enorme responsabilità politica di chi non ha saputo vedere quanto accadeva sotto i propri occhi» – scrivono sulla loro pagina Facebook.

Secondo i Dem gallaratesi è proprio per questa responsabilità che Cassani si sarebbe dovuto dimettere dalla propria carica tempo fa: «Un sindaco che non è stato in grado di accorgersi di tutto questo, che ha votato il PGT delle tangenti è inidoneo ad amministrare alcunché e non dovrebbe essere ricandidato».