Pellicini: “Contro il luna park diffuso a Luino condotta una battaglia assieme all’opinione pubblica”

«Contro il “Luna Park diffuso” proposto dalla Giunta Comunale abbiamo messo in atto una classica battaglia di opposizione, coinvolgendo l’opinione pubblica e argomentando sulle serie problematiche che le giostre, posizionate in più parti del centro cittadino, avrebbero comportato».

Lo dice Andrea Pellicini ex sindaco di Luino e consigliere di minoranza nel gruppo “Sogno di frontiera”.

«Se in un primo periodo la Giunta aveva difeso il proprio progetto, alla fine è prevalso il buonsenso e il Luna Park è stato concentrato in un’unica area, quella dell’Ex Visnova. Riteniamo, quindi, di aver fatto il nostro dovere, salvaguardando il decoro della città e la sicurezza dei cittadini. Al contempo, è giusto riconoscere la capacità di ascolto dell’Amministrazione che non si è voluta incaponire in un progetto palesemente sbagliato», conclude Andrea Pellicini