Pellicini sulla vasca di prime piogge a Luino: “Meglio spostarla sul lungolago”

«La giunta comunale ha il dovere di verificare se vi siano altri luoghi, oltre piazza Libertà, in cui sia possibile realizzare la cosiddetta vasca di lavaggio delle acque progettata da Alfa srl. Noi abbiamo chiesto che venga fatto un approfondimento progettuale per comprendere se sia possibile realizzare la vasca, ad esempio, in piazza Crivelli Serbelloni, davanti al palazzo comunale. In tal caso, i costi dell’intervento sarebbero notevolmente ridotti, poiché sarebbe sufficiente scavare in un prato senza rompere la pietra della piazza Libertà e della bellissima passeggiata a lago. Mi sembra che un minimo investimento in costi progettuali sia doveroso rispetto ai gravosi costi di rifacimento della piazza».

Lo dice Andrea Pellicini, ex sindaco di Luino e oggi membro del consiglio comunale di minoranza, ribadendo la posizione del gruppo “Sogno di Frontiera” emersa nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Luino tenutosi meno di una settimana fa.

«Spostare l’intervento dalla piazza Libertà e dalla passeggiata a lago avrebbe altresì il vantaggio di non danneggiare le attività economiche prospicienti alla piazza medesima, che si troverebbero davanti un enorme cantiere per la durata di un anno e mezzo», specifica Pellicini.

«Insomma, fatta salva l’importanza dell’intervento, sarebbe altrettanto importante che il Comune pretendesse, anche per ragioni di trasparenza nell’impiego di pubblici denari, di ragionare seriamente su una possibile alternativa del luogo dell’intervento. Noi, nel 2010, riuscimmo ad abbattere il “muro a lago” già realizzato, adottando con coraggio e responsabilità gli opportuni provvedimenti. Qui ci troviamo ancora in conferenza dei servizi. Tutto è ancora possibile, ma ci vuole la giusta determinazione», conclude l’ex sindaco della città.