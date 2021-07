Penne e quaderni per i ragazzi del Libano, il dono di Mr Paper lo portano i militari italiani

Una nota azienda del Varesotto a supporto degli alunni e degli studenti di 16 scuole libanesi. Si tratta di “Mr Paper”, società che vende cancelleria all’ingrosso con sede tra Gazzada Schianno, che ha donato materiale scolastico per diverse realtà scolastiche dalla primaria fino alle superiori, nel periodo maggio-giugno 2021. Ricordiamo che il paese del Medio-Oriente è nel pieno di una delle peggiori crisi economiche della sua storia, aggravata dall’esplosione nel porto di Beirut avvenuta lo scorso anno (4 agosto 2020).

L’iniziativa benefica si è svolta nell’ambito delle attività di Cooperazione Civile-Militare poste in essere dal Contingente italiano su base Brigata Alpina “Taurinense” che opera in Libano per conto dell’ONU (Operazione “Leonte XXIX”). La Task Force ITALBATT, strutturata e alimentata con personale del Reggimento “Nizza Cavalleria” (1°) di Bellinzago Novarese (NO), ha effettuato donazioni di materiale di cancelleria a favore delle municipalità nella propria Area di Responsabilità.

L’attività, sorta nel quadro delle iniziative a sostegno dei fabbisogni più urgenti della popolazione locale, si è svolta alla presenza delle Autorità locali e del Comandante di ITALBATT – Colonnello Paolo SCIMONE – e ha visto la distribuzione di materiale generosamente messo a disposizione dalla MrPaper – Gatti & Vanoni S.r.l..

L’iniziativa si è resa possibile grazie alla direttrice e membro del Consiglio di Amministrazione – Cinzia Caravati e grazie all’intercessione dell’avvocato Marco Ascoli – Presidente della Fondazione “Giacomo Ascoli” ONLUS di Varese – con il personale CIMIC del Reggimento “Nizza Cavalleria” (1°), rientra nell’alveo delle attività di supporto alle Amministrazioni locali, alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e alle Comunità religiose insistenti e operanti nell’Area di Responsabilità di ITALBATT.

Le Autorità presenti hanno manifestato profondo senso di gratitudine nei confronti del contingente italiano e della MrPaper – Gatti & Vanoni S.r.l. per l’impegno e il sostegno dimostrato nei confronti della Comunità locale.