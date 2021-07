Il piccolo tifoso giapponese che ha portato fortuna a Federica Cesarini

Ha portato una straordinaria fortuna a Federica Cesarini il piccolo tifoso giapponese che alla sua partenza le ha augurato – in italiano – “buona fortuna per il tuo futuro”.

Il bimbo, del quale non si conosce il nome, vive dalle parti di Suwa, dove la squadra azzurra di canottaggio ha messo il suo quartier generale in Giappone in attesa delle gare.

L’accoglienza dei locali è stata calorosa oltre ogni aspettativa, nonostante i distanziamenti.

E quando è stato il momento di andarsene, i giapponesi si sono vestiti di azzurro e tricolore per salutare gli italiani.

Il bimbo nella foto – che proprio l’atleta ha postato sul suo profilo facebook qualche giorno fa con il commento “Siamo stati accolti con tantissima gentilezza e ospitalità” – è diventato un suo grande fan e ha deciso, per salutarla, di scriverle il cartello in italiano. Così, insieme agli italiani che hanno conquistato il primo oro con lei, c’è anche un giovanissimo giapponese a urlare di felicità per lo straordinario risultato raggiunto