Picnic sotto le stelle al Parco Pineta tra lupi, orsi, leggende e telescopi

In estate il venerdì sera al Parco Pineta propone a grandi e piccini speciali “picnic sotto le stelle” a base di antichi racconti, misteri di natura e leggende tra boschi e costellazioni da riconoscere e osservare da vicino.

Gli eventi, a cura della cooperativa sociale AstroNatura, sono in programma per i mesi di luglio e agosto: una serie di serate estive da vivere all’aperto, a base di leggende e approfondimenti scientifici da ascoltare degustando dolci offerti dagli organizzatori per poi osservare la luna e i corpi celesti attraverso i moderni telescopi dell’Osservatorio astronomico Foam13.

Di seguito i prossimi appuntamenti

Venerdì 16 luglio

LUPO, TRA MITO E REALTA‘

Al lupo! Al lupo! Che tempo da lupi! In bocca al lupo! Volente o nolente il lupo è parte da sempre del cammino umano… Antenato del migliore amico dell’uomo e pericolosissimo predatore di favole, storie e leggende, chi è veramente questo animale che ha intrecciato così fortemente la sua storia con quella dell’uomo?

A seguire, al calar del buio, osservazione di Giove, Saturno e di altri corpi celesti con i più moderni strumenti astronomici! L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli.

Venerdì 23 luglio

CRONACHE DEL GHIACCIO E DEL FUOCO

– storie di comete, asteroidi e dinosauri –

Con gli esperti per scoprire di più sugli oggetti celesti che a volte passano a farci visita e sui giganti del Mesozoico protagonisti di amatissimi film e cartoni animati.

A seguire, al calar del buio, osservazione di Giove, Saturno e di altri corpi celesti con i più moderni strumenti astronomici! L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli.

Venerdì 30 luglio

MITI E LEGGENDE DEL CIELO SOTTO I NOSTRI PIEDI

Dopo aver ascoltato le storie del cielo del nord è il momento di scoprire quelle nascoste tra le stelle del sud. Perdiamoci tra le storie dei Maori e dei Polinesiani e lasciamoci incantare da racconti di terre esotiche e misteriose, come i popoli che le abitano.

A seguire, al calar del buio, osservazione di Giove, Saturno e di altri corpi celesti con i più moderni strumenti astronomici! L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli.

Venerdì 6 agosto

C’ERA UNA VOLTA L’UOMO

C’era una volta, circa 6 milioni di anni fa… Così parte la nostra storia. Nostra e dei nostri antenati. Scopriamo insieme cosa i paleoantropologi sanno oggi del cammino evolutivo che ha portato alla nascita di Homo sapiens (proprio così, senza il doppio sapiens), alla sua espansione nei vari continenti e agli incontri fatti durante questo viaggio.

A seguire, al calar del buio, osservazione di Giove, Saturno e di altri corpi celesti con i più moderni strumenti astronomici! L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli.

Venerdì 27 agosto

VITA DA NATURISTI

– A caccia di linci sciacalli, orsi –

I naturalisti sono esseri strani: amano andare in mezzo a foreste e boschi di notte, cercare le tracce nascoste che rivelano una presenza elusiva, rimanere ore intere ad aspettare un suono… Sì sono creature strane, ma hanno storie incredibili da raccontare. Ascoltiamone alcune da chi è andato a cercare linci, orsi e sciacalli dorati in giro per le Alpi.

A seguire, al calar del buio, osservazione di Giove, Saturno e di altri corpi celesti con i più moderni strumenti astronomici! L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli.

Pr ciascun Picnic sotto le stelle è necessaria la prenotazione online scrivendo a info@astronatura.it con il numero di posti per cui si richiede la prenotazione .

La quota di partecipazione individuale è di €15 (per minori di 14 anni ridotto a €10).

In caso di pioggia la serata è annullata.