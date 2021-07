Pioggia di medaglie internazionali per il volley varesotto. Ora tocca a Caterina Bosetti alle Olimpiadi

Vietato guardare solo a Tokyo, per il volley varesotto. Certo, le Olimpiadi sono il traguardo principale per tutti gli sportivi, e il movimento pallavolistico di casa nostra in questi giorni comincia a fremere grazie alla presenza nella Nazionale di Caterina Bosetti. La seconda figlia di Beppe e di Franca Bardelli è una delle punte della squadra azzurra e disputerà i Giochi per la seconda volta dopo l’esordio – giovanissima – a Londra 2012 accanto alla sorella maggiore Lucia.

Ma in questi giorni Caterina ha delle “sorelline” che si sono fatte notare in positivo, sempre con la maglia azzurra addosso, nelle competizioni internazionali giovanili. È di ieri sera la notizia che sia Sofia Monza, sia il trio composto da Federica Baratella, Dalila Marchesini e Maia Carlotta Monaco torneranno a casa rispettivamente da Rotterdam (Olanda) e da Nyiregyhaza (Ungheria) con una preziosa medaglia al collo.

Monza, 19 anni, figlia dell’ex allenatore della Pro Patria (Aldo), tornerà quest’anno nella rosa della Unet E-Work Busto Arsizio in Serie A1: con le Farfalle era già stata in prima squadra per poi passare al Club Italia dove ha fatto una solida esperienza. Con le sue prestazioni si è guadagnata un altro spazio con la UYBA dove sarà la palleggiatrice di riserva alle spalle di Jordyn Poulter, altra atleta che vedremo alle Olimpiadi con la maglia degli USA. Con la Nazionale U20, Sofia ha vinto l’oro ai Mondiali di categoria: le azzurrine del c.t. Massimo Bellano hanno vinto 3-0 in finale a Rotterdam con la Serbia. Nel match di ieri Monza non ha giocato, visto che nel ruolo l’Italia ha schierato una “rising star” come Gaia Guiducci, capitana della squadra e votata MVP del torneo iridato.

Nella spedizione azzurra spicca anche il nome di una seconda varesotta: si tratta della marnatese Elena Colombo chiamata dalla nazionale con il ruolo di team manager. Colombo è a sua volta espressione dell’UYBA Volley, visto che per il club bustocco ricopre il ruolo di responsabile dell’area comunicazione ed eventi: complimenti anche a lei per un lavoro dietro alle quinte delicato e importante.

Sono invece ben tre le atlete del Varesotto nella rosa della Nazionale Under 16 che ha vinto la medaglia d’argento agli Europei disputati in Ungheria. Le azzurrine affidate a coach Pasquale D’Aniello sono arrivate sino alla finalissima per il titolo, persa 3-1 contro la favorita Russia. In campo anche il libero Federica Baratella, varesina in forza all’Orago, la centrale Maia Carlotta Monaco nata a Busto e portacolori della Futura Volley e la schiacciatrice Dalila Marchesini, a sua volta nata nella Città Giardino ma ora tesserata per l’Anderlini Modena. Un tris di talenti che promette molto bene anche in chiave futura.