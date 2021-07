Pittura e fotografia, a Lugano si riaccende l’arte

Anche in Canton Ticino la grande emergenza sanitaria sembra sulla via del tramonto: si torna dunque al passeggio sul lungolago e si accendono i riflettori sulle esposizioni del Museo d’Arte della Svizzera Italiana, in particolare su quelle nel grande palazzo espositivo di Piazza Bernardino Luini a Lugano, girando intorno a dove la via Nassa sbuca sul sagrato della bella Chiesa di Santa Maria degli Angioli.

La più importante di queste mostre, almeno a giudicare dall’organizzazione da parte del Museum of Modern Art di New York, è quella che riguarda la collezione fotografica di Thomas Walther che è intitolata: «Capolavori della Fotografia Moderna, 1900-1940». Aperta fino al 1 agosto.

Si tratta di stampe chimiche risalenti alla prima metà del XX secolo, prodotte quindi con strumenti fotografici limitati rispetto ai nostri giorni. Tra gli autori vengono segnalati John Gutmann, Max Burchartz, Aleksandr Rodčenko, Herbert Bayer e André Kartész.

Molto più colorata, visitabile con il medesimo biglietto, è l’esposizione di pittura intitolata: «Sentimento e Osservazione, Arte in Ticino 1850-1950». Si tratta di una selezione di opere del MASI arricchita con alcuni dipinti in prestito, che prende in esame le influenze da Nord e da Sud sulla pittura elvetica nel primo secolo dalla fondazione dello Stato Federale Svizzero, nel 1848. C’è un po’ di tutto, pittura tardo-Romantica, Realismo, Impressionismo, Simbolismo e fino al Surrealismo. Tra i nomi più noti c’è Sironi, tra i meno noti ma svizzeri ed eccellenti ci sono Anker e Monteverde.

Questa mostra rimarrà aperta fino alla fine del 2021.

Luganolac.ch

Orari: Mar, Mer, Ven : 11.00-18.00; Gio: 11.00-20.00; Sab, Dom, Festivi: 10.00-18.00.

Lun – chiuso

Ingresso intero CHF 20.- , ridotto 16.-