Più fondi per l’assistenza domiciliare integrata: approvata la richiesta di Emanuele Monti

È stato approvato l’ordine del giorno al bilancio regionale di assestamento con cui la Giunta si impegna a definire sulle annualità 2021 e 2022 congrue risorse dirette al miglioramento del livello di copertura territoriale degli interventi in ambito di assistenza domiciliare integrata.

“In un contesto in cui la domanda sugli interventi di assistenza domiciliare integrata è in crescita costante e a fronte delle istanze portate all’attenzione della Commissione Sanità in queste settimane – spiega Emanuele Monti, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone e primo firmatario dell’atto di indirizzo – ho ritenuto doveroso presentare un ordine del giorno recante un impegno puntuale nei confronti della Giunta regionale ad allocare congrue risorse sulle annualità 2021 e 2022, anche in una logica progressivamente incrementale, per il potenziamento dell’ADI. Stiamo parlando di una strategia coerente, in una logica di prevenzione, con il mantenimento della persona nel proprio contesto di vita. Una dinamica questa che è emersa con vigore durante il periodo pandemico e ci ha dimostrato tutta la sua efficacia” continua Monti.

“È evidente però che occorre comunque farsi parte attiva verso il livello di governo nazionale perché, nella definizione dei fabbisogni di formazione del personale medico e infermieristico, si tenga conto dei processi di potenziamento in atto che, in questa prima fase, stanno di fatto creando un quadro di carenza di operatori disponibili per gli enti gestori accreditati e a contratto, stante i processi di assunzione in ambito pubblico e le attività legate all’attuazione del piano contro il Covid-19”, conclude.