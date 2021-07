Porcini e tempo matto, sulle montagne della Valcuvia arrivano i “fioroni”

Panciuti, asciutti, freschi di giornata. È l’identikit dei “fioroni” raccolti all’alba di oggi a Orino, Valcuvia, versante Nord del Capo dei Fiori, quello più difficile ma non meno soddisfacente per i cercatori che con queste immagini accendono la “spia“ della stagione che sta per iniziare.

La carta dei fioroni – porcini, dei migliori – la si gioca a metà estate («vabbè, io vado a fioroni») coi terreni umidi e caldi e male si sposa coi 18-20 gradi di questi giorni, temperature ancor più basse nelle notti.

Invece la combinazione di acqua, e quindi terreno umido, e caldo in arrivo può produrre quel mix vegetativo propizio alla nascita dei primi porcini della stagione.

Questo può stare a significare tutto e il contrario di tutto e mai – proprio come per il tempo meteorologico – è possibile in materia di funghi fare pronostici attendibili.

Ma il ritrovamento di oggi, perlomeno, lascia ben sperare per l’inizio di una stagione da “sporte piene”.

(Le foto a corredo dell’articolo sono pervenute alla redazione dai signori Cusati di Orino)