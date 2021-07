Poste, l’azienda celebra i portalettere “preziosi durante la pandemia”

Poste Italiane è sempre al fianco del Paese nel percorso di ripartenza. In questi giorni anche i 890 mila abitanti della provincia di Varese sono entrati in zona bianca, hanno riaperto le attività, ripreso gli spostamenti e i portalettere del territorio continuano a prestare il proprio servizio per le comunità locali.

Una presenza, quella dei dipendenti di Poste per la provincia di Varese, che non è mai mancata. Come ricordato più volte dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante e dal Condirettore Generale, Giuseppe Lasco “per noi l’Italia è sempre stata zona bianca. I nostri portalettere e i nostri uffici postali sono stati sempre in prima linea per assicurare ai cittadini i servizi essenziali.”

Ogni giorno, nel suo giro per le strade del quartiere, il portalettere incontra nuovamente le famiglie, ma anche i commercianti, i liberi professionisti e i ristoratori. Nella città, nei paesi, infatti, i portalettere raggiungono abitazioni, attività commerciali tra uffici e negozi. Tutti clienti che Poste Italiane ha sempre supportato in questo ultimo difficile anno, consolidando il proprio ruolo nel tessuto sociale ed economico del Paese.

La ripresa è percepibile anche nei sorrisi nascosti dietro le mascherine durante i giri di consegna sempre svolti nella massima tutela della salute di tutti, mantenendo il giusto distanziamento sociale.

In oltre 400 giorni di emergenza sanitaria, i portalettere di Varese e provincia non solo hanno consegnato lettere e pacchi, ma hanno anche offerto servizi innovativi, dando il proprio contributo concreto alla digitalizzazione del Paese.

In Lombardia i portalettere hanno dato un contributo molto importante alla campagna di prenotazioni delle vaccinazioni anti covid-19 di Regione Lombardia raggiungendo presso i propri domicili anche quella fascia di popolazione meno avvezza all’utilizzo della tecnologia.

L’Azienda continua a modernizzare l’Italia, fornendo a tutti la possibilità di utilizzare prodotti e servizi in completa sicurezza, tramite il sito internet e una vasta gamma di app. Una missione sociale mai venuta meno a conferma del ruolo sempre più centrale di Poste Italiane nel sistema Paese.