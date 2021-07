Premio Giovanni da Legnano, ecco i finalisti del concorso promosso dalla Famiglia Legnanese

Sono stati 122 i giovani studenti che hanno partecipato alla 26.esima edizione del concorso di poesia e narrativa indetto dalla Famiglia Legnanese per le scuole del territorio, intitolato a Giovanni da Legnano. 130 i componenti esaminati dalla Giuria. In giornata sono stati annunciati i finalisti della giornata conclusiva prevista sabato 25 settembre.

POESIA : FINALISTI :

Livello A, studenti delle scuole medie di 2° grado – 52 partecipanti con 58 componimenti

Albè Elisa – Liceo classico “D. Crespi” – Busto Arsizio – 5^ AC

Casola Larissa – Liceo scienze umane “D.Crespi” – Busto Arsizio – 2^ B

Cozzi Andrea Luigi – Liceo scientifico “G.Galilei” – Legnano – 4^ A

Tellatin Eleonora – Liceo classico “D. Crespi” – Busto Arsizio – 5^ AC

Livello B, studenti scuole medie inferiori – 37 partecipanti con 39 componimenti

Besana Sim Vanmanita – Scuola Media statale “F.Tosi” – Legnano – 3^ E

Biaggi Iride – Scuola Media statale “F.Tosi” – Legnano – 2^ D

Lanzellotti Chiara – Scuola Media statale “F.Tosi” – Legnano – 2^ C

Sebastiano Silvia – Scuola Media statale “F.Tosi” – Legnano – 2^ E

NARRATIVA : FINALISTI :

Livello A, triennio scuole medie superiori – 7 partecipanti

Andretta Iris – Istituto “C. Dell’Acqua” – Legnano – 3 B LAG

Di Loreto Martina – Liceo linguistico “G. Galilei” -. Legnano – 3^

Mara Camilla – Liceo scienze umane “D. Crespi” – Busto Arsizio – 3^ B

Minoja Francesca Arianna – Liceo classico “D. Crespi” – Busto Arsizio 5- ^ A

Livello B, 3° anno S.M. inferiore e biennio superiore – 11 partecipanti

Negri Margherita – Liceo linguistico “C. Cavalleri” – Parabiago – 1 B

Panigatti Greta – Liceo classico “G. Galilei” – Legnano – 1^ B

Sala Paola – Liceo artistico “C. Dell’Acqua” – Legnano – 1 A

Vignoni Elisa – Liceo scientifico “G. Galilei” – Legnano – 2^ E

NARRATIVA STORICA FINALISTI :

Livello A, studenti delle scuole medie di 2° grado – 10 partecipanti

Albè Elisa – Liceo classico “D. Crespi” – Busto Arsizio – 5 A

Balzarini Valerio – Liceo scienze umane “D.Crespi” – Busto Arsizio – 2^ B

Schembri Giulia – Istituto “C.Dell’Acqua” – Legnano – 2^ B

Livello B, studenti scuole medie inferiori – 5 partecipanti

Orlando Simone – Scuola Media statale “F.Tosi” – Legnano – 2^ A

Tedesco Christian – Scuola Media statale “F.Tosi” – Legnano – 2^ D

Turconi Giorgia – Scuola Media statale “F.Tosi” – Legnano – 2^ D