Presidio a Monza, sostegno alla lotta dei lavoratori della Gianetti Ruote

“In presidio sotto la Provincia di Monza e Brianza, per sostenere la vertenza Gianetti Ruote, per la dignità del lavoro, per i diritti. Oggi stesso, a sostegno della manifestazione, sciopero dei metalmeccanici!”

Si sono ritrovati in tanti a sostegno della lotta dei lavoratori di Ceriano Laghetto, licenziati il 3 luglio scorso a fine turno con una mail spedita dalla proprietà della fabbrica, attiva nella produzione di ruote per camion, tir e per le Harley Davidson. Da allora è attivo un presidio permanente all’esterno dell’azienda, per evitare che vengano portati via i macchinari e per chiedere con forza alle istituzioni di trovare un’alternativa e far ripartire la produzione.

“Salviamo il lavoro” è il titolo della mobilitazione indetta da Fim, Fiom e Uilm, nell’ambito della mobilitazione indetta da Cgil, Cisl e Uil della Brianza: uno sciopero generale territoriale della Brianza, con presidio la mattina davanti la sede della Provincia di Monza e Brianza.

Fim, Fiom e Uilm della Brianza proclamano 4 ore di sciopero per martedì 20 luglio per salvare lavoro a sostegno della vertenza della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto per ritiro della procedura di chiusura del sito ed i conseguenti licenziamenti, per la dignità del lavoro, per la tutela del tessuto industriale e contro lo strapotere dei fondi di investimenti e la totale indifferenza di Confindustria, per un sistema economico basato sui diritti, la legalità e rispetto del lavoro. Ulteriori 4 ore di sciopero saranno a disposizione delle Rsu aziendali le quali potranno decidere le modalità di articolazione.

Nella giornata di mercoledì 14 luglio i lavoratori hanno marciato per le vie del paese e dei paesi limitrofi, bloccando la strada Saronno Monza e la ferrovia, per ribadire la propria contrarietà alla chiusura dello stabilimento e chiedere un futuro per il lavoro alla Gianetti.

Mercoledì 14 luglio si è tenuto un incontro in Assolombarda con la partecipazione di sindacati e azienda: «Non abbiamo accettato quanto propostoci dall’azienda, che a fronte della possibilità di ritirare i licenziamenti, ha proposto la cassa integrazione per 12 mesi – commenta Antonio Castagnoli, segretario Fiom Cgil Lombardia -. Il problema non è questo: oltre al ritiro dei licenziamenti, quello che chiediamo è di far ripartire la produzione e trovare un acquirente, un imprenditore capace perché il mercato la Gianetti ce l’ha e ci sono tutte le prerogative per andare avanti col lavoro. Abbiamo bisogno di veri imprenditori e non di mercenari».