È pronto iI nuovo parcheggio di Cocquio Trevisago, presto il “pieno“ per le auto elettriche

È pronto il nuovo parcheggio di Cocquio Trevisago realizzato sullo sterrato fra il centro commerciale e il cimitero, in via Tagliabò.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Danilo Centrella mercoledì sera: «Verrà aperto domani il parcheggio del parco polivalente in via Tagliabò».

«Il parcheggio», ha spiegato il sindaco, «permetterà la sosta breve e gratuita di auto, camper, motoveicoli e mezzi disabili. Sarà dotato di colonnine per ricarica di auto elettriche, illuminazione led e telecamere di video sorveglianza».

Il progetto non è però ancora terminato. «È in corso il completamento del parco con pista ciclopedonale e campo sportivo polivalente per i bambini e i ragazzi del nostro paese», ha concluso Centrella.

I lavori per dare forma al nuovo progetto polivalente nell’area centrale del paese erano partiti nel marzo scorso.

È stata posata una recinzione e nella parte restante del parco, ancora da completare verrà predisposto un campo polivalente, una struttura da destinare allo sport soprattutto indirizzata all’attività sportiva dei più giovani, come la mini pista ciclabile per insegnare ai bambini ad andare in bici in tutta sicurezza.