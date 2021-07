Protezione civile al lavoro per smontare il tendone esterno dell’Ospedale di Varese, che non serve più

Volontari della Protezione civile al lavoro questa mattina nel piazzale dell’Ospedale di Circolo di Varese, dove è stato smantellato il grande tendone nel mese di luglio dell’anno scorso, esattamente un anno fa, era stato montato per dare riparo ai parenti delle persone che dovevano entrare in ospedale per visite e controlli e che non potevano accompagnare i loro cari nella struttura, resa inaccessibile dalle precauzioni anti Covid.

A dare notizia della scomparsa del tendone è stato questa mattina Alberto Barcaro, consigliere provinciale con delega alla Protezione civile che ha condiviso le foto della lunga operazione, che ha richiesto la partecipazione di diversi volontari.

«Smontare questo tendone che era all’esterno dell’Ospedale di Circolo a Varese, è un segnale importante per tutti – ha scritto Barcaro – A Lorenzo, Stefano e Tiziano i miei complimenti per il lavoro svolto con tutti i volontari presenti, insieme al comandante provinciale dei Vigili del fuoco Antonio Albanese presente durante le fasi di smontaggio della tenda. Anche lui ha toccato con mano il coordinamento, l’affiatamento tra i volontari e la capacità organizzativa. Non è poca cosa, significa che siamo, indistintamente dai ruoli e attività, sulla strada giusta».