Il punto sulle vaccinazioni, il fotovoltaico e il green pass nel podcast del 21 luglio

Le principali notizie di mercoledì 21 luglio

La Lombardia ha superato il traguardo dei 7 milioni di aderenti alle vaccinazioni con il 74% della popolazione ‘vaccinabile’ che ha ricevuto la prima dose. Lo ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Da giovedì 22 luglio, i centri vaccinali lombardi aumenteranno di 50.000 posti le disponibilità complessive per prenotare la prima dose, che verranno effettuate a partire dal 29 luglio, per tutte le fasce di età.

Il rialzo dei contagi e le previsioni sulle conseguenze che il dilagare della malattia potrà provocare anche in Italia, inducono il Governo a spingere sull’acceleratore delle decisioni che riguardano la certificazione verde (o green pass). Allo studio dell’imminente provvedimento del Governo ci sono soprattutto due aspetti: per quali attività rendere vincolanti il Green Pass e come modificare le norme che fanno scattare le fasce di colore alle quali siamo stati ormai abituati.

Dopo diverse sedute andate deserte il complesso immobiliare del Camping Sette Laghi di Azzate è stato venduto all’asta giudiziaria. Il compendio di via Madonnina al Lago, della superficie commerciale di oltre 62.000 metri quadri, è stato aggiudicato al prezzo di 1.110.000 euro. Ad aggiudicarselo un imprenditore varesino, che ha battuto altri due concorrenti. Smantellata la vecchia struttura verrà realizzato un nuovo campeggio più moderno ed elegante.

Elmec Solar, l’azienda di Brunello del gruppo Elmec che si occupa di installare gli impianti fotovoltaici residenziali e industriali, ha presentato la seconda edizione del Barometro del Fotovoltaico in Italia attraverso la classifica delle regioni e delle province con più impianti fotovoltaici installati. La regione che si è maggiormente distinta è il Veneto, seguita da Lombardia e dall’ Emilia-Romagna. Mentre tra le top 10 delle province più “solari” d’Italia sono Roma, Brescia, Treviso, Padova.

Sarà un fine settimana più animato del solito quello in arrivo: sabato 24 luglio sulla pista ciclopedonale da Cuveglio a Luino e domenica 25 intorno al lago di Varese. Protagonisti saranno persone con disabilità provenienti da tutta Italia e dal Canton Ticino che parteciperanno alla terza edizione varesina del “Triride Tour”, organizzato dall’Associazione Freerider Sport Events in collaborazione con l’azienda marchigiana che produce motori elettrici da abbinare alle carrozzine. Due giorni senza barriere in cui oltre centocinquanta persone con disabilità ma non solo potranno muoversi insieme, immerse nella natura, promuovendo inclusione e territorio.