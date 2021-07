Quattro giorni di accesso libero ai centri vaccinali per il personale scolastico

Regione mette a disposizione dal 17 al 21 luglio prossimi 120.000 posti nei Centri vaccinali per consentire l’accesso alla prenotazione delle prime dosi da parte del personale scolastico docente e non docente su tutto il territorio regionale, per un avvio ‘in sicurezza’ dell’anno scolastico 2021/2022.

Allo stato attuale, in Lombardia risultano vaccinati infatti, tra la prima e la seconda dose, circa 265.000 tra insegnanti e operatori scolastici, pari a una copertura dell’80%.

SONO 54.000 LE PERSONE ANCORA DA VACCINARE – “Anche la Struttura commissariale – ricorda l’assessore al Welfare Letizia Moratti – ha recentemente posto l’attenzione sull’importanza di vaccinare quanto più possibile insegnanti e operatori del mondo scolastico per permettere un ritorno sicuro alla didattica a settembre. E a noi questo tema è particolarmente caro. Per raggiungere dunque i circa 44.000 tra insegnanti e operatori scolastici lombardi che finora non hanno aderito alla campagna vaccinale, sommati ai circa 10.000 che non si sono presentati per il richiamo della seconda dose Regione garantirà loro un accesso diretto».

BASTANO TESSERA SANITARIA E AUTOCERTIFICAZIONE – Dunque insegnanti, personale Ata (amministrativi, tecnici e ausiliari), collaboratori scolastici, volontari e altre persone con potenziali contatti con studenti potranno accedere alla vaccinazione senza prenotazioni. Basterà presentare la tessera sanitaria e un’autocertificazione che garantisca l’appartenenza alla categoria di insegnante/operatore scolastico.

Per il territorio varesino è possibile presentarsi a:

– Malpensa Fiere – Busto Arsizio

– Schiranna – Varese

– Rancio Valcuvia