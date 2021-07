“Ma quest’anno quando sfalciano il verde?”La preoccupazione di Mimmo Esposito

Le fotografie del consigliere Domenico Esposito non mancano di testimoniarlo: in diversi punti della città mancano i cosiddetti “sfalci”, la manutenzione delle erbacce ai bordi delle strade della città.

Segnalazioni in viale Europa e Via Gasparotto, «Ma mi hanno chiamato anche per segnalare casi analoghi in viale Valganna» spiega Esposito. «Sono preocupato: di solito si facevano molto prima, ma quest’anno c’è qualcosa che non ha proprio funzionato».