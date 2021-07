Regione approva le modifiche all’organizzazione negli ospedali della Sette Laghi

Regione Lombardia approva le modifiche al POAS, il piano organizzativo aziendale dell’Asst Sette Laghi. Vista l’urgenza dei cambiamenti richiesti e l’iter ancora in corso di revisione della legge 23 arriva la luce verde perchè si dia atto immediatamente alle modifiche. La DGR recita:

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare le modifiche al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico proposte con deliberazione n. 375 del 18.06.2021 dal Direttore Generale dell’ASST Sette Laghi; 2. di stabilire che:

a) le modifiche approvate hanno decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento;

b)le modifiche non dovranno comportare ulteriori oneri a carico del Sistema sociosanitario regionale;

c) con riferimento all’accreditamento, la ASST Sette Laghi dovrà attenersia quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare alle discipline previste dal Decreto Ministeriale del 02.04.2015 n. 70, così come presenti nell’applicativo ASAN;

In particolare, la Sette Laghi aveva chiesto la creazione di un nuovo Dipartimento di Emergenza ad Alta Specialità (EAS) e Medical Centre che dalla Medicina si allarga al pronto soccorso in vista di un miglioramento dei percorsi di presa in carico. Tra le altre novità l’eliminazione della chirurgia clinica a indirizzo metabolico e la contemporanea creazione di un dipartimento chirurgico del Verbano negli ospedali di Angera e Cittiglio e così di un’ortopedia del Verbano oltre alla collocazione della geriatria all’Ondoli.

Il piano era stato contestato dalle principali organizzazione sindacali della dirigenza ( i medici) secondo i quali l’accorpamento della medicina con il pronto soccorso snaturerebbe la mansione del DEA e lo limiterebbe a un dipartimento funzionale quale è il dipartimento Trauma System. Le modifiche cambierebbero anche la struttura Ps Angera che diventerebbe una struttura semplice della Medicina Generale Cittiglio-Angera di dignità inferiore rispetto ai PS Luino e Cittiglio, dove i turni sarebbero affidati anche ai chirurghi della nascente chirurgia di Cittiglio Angera, che sorge dalle ceneri della chirurgia universitaria. Alcune critiche sollevate dai sindacati erano poi state recepite dall’azienda che aveva modificato il testo inviato in regione e che è ritornato con la piena approvazione. (la replica del DS Maffioli)

Rimane critico il giudizio del consigliere del PD Samuele Astuti: «È inaccettabile varare un nuovo piano organizzativo mentre è ancora in discussione la riforma della legge 23 che dovrà ridisegnare il modello di sanità lombarda. Ed è ancor più inaccettabile farlo senza alcun confronto con i territori e i sindaci e con la bocciatura di tutte le sigle sindacali. Si è cercato di introdurre novità sostanziali in sordina, scansando eventuali critiche. Preoccupa che nel Piano sia completamente dimenticato l’ospedale di Luino. E’ questa l’ennesima prova della volontà di abbandonare il presidio ospedaliero fondamentale per il territorio. Anche nell’assestamento di bilancio è stato respinto un mio emendamento che chiedeva risorse per la struttura. Si tratta di un fatto gravissimo che conferma il mio giudizio negativo sul Poas dell’Asst Settelaghi”.