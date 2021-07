Regione finanzia la sistemazione dei cimiteri di Tronzano e Monteviasco

Sono due i cimiteri di piccoli comuni che saranno sistemati grazie al finanziamento regionale. Sono a Curiglia con Monteviasco e a Tronzano.

Solo due dei 48 progetti presentati, di cui 46 ammessi, sono entrati nella graduatoria del bando avviato da Regione Lombardia appositamente per la messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli Comuni lombardi sotto i 5.000 abitanti.

Un milione di euro i fondi a disposizione per effettuare interventi strutturali da concludersi entro il 30 novembre 2021 e l’acquisto di attrezzature.

Soddisfatto l’assessore regionale Sertori. «A oggi – afferma l’assessore Sertori – sono state presentate 603 domande, di cui 581 ammesse e 22 non ammesse. Data la dotazione finanziaria attuale di euro 1.000.000, saranno finanziate le 53 domande con punteggio più alto, alta classe di svantaggio e minore popolazione. La dimensione demografica è un fattore essenziale, privilegiati i piccolissimi Comuni».

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE ED ESCLUSE

Il bando regionale è volto:

– all’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose necessari all’ampliamento cimiteriale;

– alla costruzione, alla demolizione, alla ristrutturazione, al recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti cimiteriali;

– all’acquisto di attrezzature ad utilizzo pluriennale funzionali all’attività cimiteriale.