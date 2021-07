Regione Lombardia riconosce altre nove attività storiche della provincia di Varese

Tra le 117 attività storiche che hanno ricevuto oggi il riconoscimento ufficiale da parte di Regione Lombardia dalle mani dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi all’auditorium Giovanni Testori di Palazzo Lombardia, ce ne sono nove della provincia di Varese: Bar Ristorante Del Circolo “La Famigliare” (1913) Albizzate, Rig-House Busto Arsizio (1955), Da Leo Germignaga (1974), Bar Trattoria Dal Pescatore (1981) Lavena Ponte Tresa, Lella Moda Abbigliamento Merceria Profumeria (1958) Laveno-Mombello, Antica Tabaccheria Anzani (1923) Solbiate Arno, Cicli Ambrosini (1967) Varese, La Piedigrotta (1974) Varese (Calcinate del Pesce), Trattoria Maran (1899) Varese. (nella foto il terrazzo esterno della trattoria conosciuta per le sue specialità di lago)

Dell’elenco delle 117 attività riconosciute fanno parte 65 negozi storici, 28 locali storici e 24 botteghe artigiane storiche. Le nuove attività riconosciute vanno ad arricchire l’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, che comprende in totale 2.234 imprese.

«Per noi – ha detto l’assessore Guido Guidesi – è un grande orgoglio consegnare questi riconoscimenti e lo dico sinceramente anche nei confronti di quelli di che ho avuto l’opportunità di conoscere personalmente. Questo riconoscimento è importante, ma Regione Lombardia ha messo in campo anche contributi per l’innovazione e la valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Presto quindi il bando tornerà ad essere disponibile con nuove risorse finanziarie».

PROVINCIA PER PROVINCIA

L’elenco ufficiale vede la provincia di Bergamo con il numero più altro di nuovi riconoscimenti: 21. Seguono le province di Brescia:16; Sondrio: 15; Lecco: 13; Milano: 12; Varese: 9; Mantova e Lodi: 7; Cremona: 6; Pavia e Como:5; e Monza e Brianza: 2. C’è un’ampia varietà di piccole e grandi imprese che raccontano l’operosità, la capacità di rinnovarsi, l’impegno costante ed il coraggio di tanti imprenditori nell’affrontare le sfide dei tempi che cambiano, nelle realtà più disparate della nostra regione.

ATTIVITÀ PIÙ ANTICHE

In questa ultima tornata di riconoscimenti, le attività più antiche sono la Trattoria Maran (1899) di Varese e la bottega artigiana Dordoni dal 1840, nota panetteria e pasticceria di Dello (Bs). Risalgono al secolo scorso anche la Macelleria Curtarelli (1910) di Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi ), il negozio di strumenti e spartiti Casa della musica-Gallini (1937) di Crema (Cr) e infine il Bar Nilo (1940) e la Cartoleria Bonfioli (1969) di Milano.

UN SALTO NEL PASSATO

Di particolare pregio sotto il profilo dell’originalità degli elementi architettonici, l’osteria Quattro Rose di Rovato (Bs) datata 1973 e a Milano la Cappelleria L. Cabella (1922), con la sua storica insegna conservata da quasi un secolo.