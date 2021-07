Rescaldina aderisce a Ri-Connect, la rete milanese contro il cyberbullismo

Rescaldina aderisce a Ri-Connect, la rete di scopo milanese per la prevenzione e la gestione del cyberbullismo che ha come capofila l’IS Carlo Dell’Acqua di Legnano. La proposta di entrare a far parte del network era arrivata in Piazza Chiesa a fine giugno a firma della dirigente dell’istituto scolastico Maria Luisa Landonio, e nei giorni scorsi è arrivato il via libera da parte della giunta Ielo dal momento che tra gli obiettivi dell’amministrazione c’è proprio la «programmazione di interventi finalizzati alla promozione di attività di informazione e formazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo».

Ri-Connect coinvolge al momento 20 istituti scolastici e formativi e 17 realtà pubbliche e private con l’obiettivo di lavorare a programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche con percorsi di alfabetizzazione digitale, per studenti, famiglie e personale docente e non docente, costituire team operativi che, attraverso la realizzazione di programmi di sostegno ed il supporto di competenti figure professionali, associazioni e istituzioni, si occupino delle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie e promuovere programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo. E Rescaldina ha ritenuto di sposare il progetto ritenendo di «forte rilevanza culturale e formativa» e di «pubblico interesse» dal momento che quelle che la rete si prefigge di portare avanti sono «azioni rivolte a tutta la cittadinanza, con interventi di tipo educativo-formativo quanto di recupero, sostegno e supporto, tanto alle vittime quanto agli autori di fenomeni di bullismo e cyberbullismo».

L’adesione non comporterà costi per il comune e sarà valida fino a fine 2022, dal momento che si tratta di un progetto biennale sviluppato nell’anno scolastico appena concluso e in quello che inizierà a settembre, con la possibilità di un ulteriore proroga in base a quanto deciderà l’Ufficio Scolastico Regionale.