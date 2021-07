Rescaldina Comune Riciclone ma per il M5S c’è poco da esultare: «Dal 2018 va sempre peggio»

Premiati per il quarto anno di fila, ma sempre più in basso in classifica e con sempre più rifiuti indifferenziati pro capite prodotti. C’è poco da festeggiare per il Movimento 5 Stelle nel premio di Comune Riciclone vinto per la quarta volta consecutiva dal comune di Rescaldina: dal 2018 ad oggi il comune infatti è sceso di più di 200 posizioni nella classifica nazionale, con la percentuale di differenziata diminuita dal 79,6% al 76,7% e i chilogrammi di indifferenziato prodotti da ogni abitante saliti dai 67,9 di tre anni fa ai 75 di oggi.

«I dati ci dicono che nel 2021 Rescaldina si è piazzata, nella classifica dei Comuni Ricicloni, al 599° posto a livello nazionale ed al 41° posto tra i comuni lombardi con abitanti compresi tra 5mila e 15mila abitanti – sottolineano i pentastellati -. Sembrerebbe un bel dato visto da solo, ma confrontato con gli anni precedenti ci dice l’opposto: nel 2018 eravamo al 361° posto a livello nazionale, e al 26° posto tra i comuni lombardi tra 5mila e 15mila abitati. Il peggioramento è stato costante dal 2018 ad oggi, ogni anno peggio del precedente sia a livello nazionale che regionale. Anche la percentuale di differenziata è costantemente scesa dal 2018 ad oggi, passando dal 79.6% al 76.7%, in discesa continua, mentre aumentano di pari passo i rifiuti indifferenziati prodotti durante l’anno per abitante, che erano 67.9 chilogrammi nel 2018 mentre nel 2021 sono la bellezza di 75. Stiamo quindi peggiorando, costantemente ed inesorabilmente, indice che qualche cosa non va».

La situazione, insomma, secondo il Movimento 5 Stelle impone di fermarsi ad analizzare i motivi del peggioramento per invertire la rotta. «Occorre fare una seria riflessione a riguardo, trovando le cause di questa debacle, e soprattutto evitando di autoincensarsi. Il capo non di alloro andrebbe coronato, ma cosparso di cenere. Sempre in tema di classifiche, va detto che la graduatoria non considera tutti i comuni esistenti, ma solo quelli che decidono di aderire alla iniziativa ed in questa chiave vanno letti i dati. Per fare un esempio, nel 2021 Rescaldina è al 14° posto tra i comuni della provincia di Milano che producono meno di 75 chilogrammi di indifferenziato per abitante (condizione per essere classificati e che questo anno abbiamo raggiunto per il rotto della cuffia), ma su 14 classificati. Ultimi. A livello lombardo invece siamo al 92° posto: indovinate su quanti comuni selezionati? 92. Per usare una metafora calcistica, in questi giorni di festeggiamenti sportivi, un allenatore che conseguisse risultati di questo tipo, sarebbe probabilmente esonerato via sms. Noi no, noi festeggiamo».