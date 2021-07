Rescaldina, tre giorni di festa per la nuova sede della Pro Loco

Tre giorni di festa per inaugurare la nuova sede in via Baita. La Pro Loco di Rescaldina (foto in copertina tratta dalla pagina Facebook dell’associazione), attiva in paese da oltre venti anni tra iniziative ricreative come la Festa della Birra, Camminmangiando e i Mercatini di Natale, eventi culturali come le rassegne teatrali e musicali e attività per il sociale, come Solidarizzando e le diverse raccolte fondi portate avanti negli anni, ha una nuova “casa” e per il taglio del nastro ha organizzato tre momenti di incontro: uno dedicato all’inaugurazione vera e propria, uno destinato alle associazioni e uno per aprire le porte a tutti i cittadini.

Il primo passo per dare nuova vita all’edificio che negli anni ha ospitato prima l’asilo nido Raimondi e poi uno spazio dedicati ai servizi per la prima infanzia risale a fine 2018, quando l’allora giunta di Michele Cattaneo ha deciso di concedere l’immobile in comodato d’uso gratuito ad un ente del Terzo Settore o ad un’associazione di promozione sociale prendendo due piccioni con una fava: da un lato mettere spazi a disposizione di attività di utilità sociale, e dall’altro sgravare le casse comunali dai costi di manutenzione dello stabile evitando che rimanendo vuoto troppo a lungo l’edificio finisse nel degrado. A gennaio 2019 era poi stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione dell’ex asilo, ed era stata la Pro Loco, unica a fare domanda, ad “aggiudicarsi” i locali.

«Ci siamo visti affidare l’intera struttura giusto qualche mese prima che il virus ci confinasse tutti nelle nostre abitazioni – spiegano dalla Pro Loco -. Ma questo non ci ha fatto cadere nello sconforto, anzi, abbiamo approfittato della prima fase di lockdown per ragionare sul progetto di ristrutturazione, per poi passare alla fase realizzativa quando ci è stato permesso di lavorarci fattivamente. Ora siamo finalmente pronti a ripartire. Certo, il lavoro da fare è ancora grande, ma i presupposti per poter aprire ci sono tutti».

Il taglio del nastro vero e proprio è in programma per sabato 3 luglio alle 17.30, alla presenza delle autorità civili e religiose e dei rappresentanti UNPLI regionali e nazionali. Domenica 4 luglio dalle 11 alle 22, invece, è in programma “Porte aperte alle associazioni”, un momento dedicato alle associazioni del paese per visitare la sede e scambiare quattro chiacchiere, mentre domenica 11 dalle 11 alle 23 in occasione della “Giornata Nazionale delle Pro Loco” la Pro Loco apre la nuova sede ai cittadini «con intrattenimento e ristoro nel pieno rispetto delle norme… ma con il nostro inconfondibile stile».