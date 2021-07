“Ri-party”, a Germignaga festa in piazza con la partita della nazionale

Venerdì 2 luglio dalle ore 19.00 a Germignaga, lungo la via Cadorna è in programma “Ri-Paty”, festa in piazza di inizio estate con tanto di partita Italia-Belgio.

Una festa voluta dai commercianti che con il pieno supporto della Pro Loco vedrà la sua prima edizione questo venerdì 2 luglio a partire dalle ore 19.00.

La via Cadorna, sede della festa, resterà chiusa al traffico per tutta la durata della festa.

Una spinta alla ripartenza, dopo un periodo difficile.

Durante la serata ci sarà un dj set di musica funky dance a cura di Vince&DJSorbetto e musica folk-rock d’autore di GiòDeSfaà.

Alle 20.30 due esibizioni di ballo, modern e balli caraibici, a seguire sfilata di moda casual di promozione di tre negozi di abbigliamento (Elevé Dancewearshop, Passi in Piazzetta e Mille Bolle) in collaborazione con tre parrucchieri della zona (Cri&Massi, Maria Intini e Hair dream).

Alle 21.00 per i tifosi avrà inizio la partita su due maxischermi in due punti della via.



Alle 21.45 seconda sfilata di moda elegance. Da dopo partita si continuerà con l’intrattenimento musicale.

Durante tutta la serata ci sarà l’intrattenimento bimbi con Clown Betty, con palloncini, magie e truccabimbi in collaborazione con altre realtà commerciali.

Stand gastronomici, bar aperti e negozi aperti tutta la sera.