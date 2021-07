“Rileggere Gianni Rodari con i bambini”: Alice Bigli alla Schiranna

«Più che rivolti ai bambini, i libri di Rodari sono per la famiglia. Nel senso che le sue poesie o i suoi racconti non sono pensati per un bambino che legge da solo. Sono testi che pongono le basi per un dialogo tra il bambino e l’adulto, genitore o insegnante che sia. Un adulto quindi che siede accanto al bambino mentre legge, pronto a ragionare insieme a lui sui grandi temi posti da Rodari».

Parola di Alice Bigli, autrice del libro “La scintilla dell’Utopia – Rileggere Gianni Rodari con i bambini” (edizioni San Paolo) che sarà presentato venerdì 30 luglio alle ore 18.30 alla Festa dell’Unità della Schiranna, a Varese.

Nei testi di Rodari per l’infanzia ricorrono spesso grandi temi come la povertà o la disuguaglianza, «temi che oggi sono sempre meno presenti nei libri per bambini non perché non siano più reali, o vicini, ma perché proporre temi del genere a un bambino significa accendere in lui una scintilla. Una scintilla da cui nascono domande da porre agli adulti per cercare di capire meglio la realtà e immaginare come migliorarla », spiega l’autrice.

«Rodari lo conoscono quasi tutti, ma in modo superficiale – aggiunge Bigli che per anni ha tenuto corsi rivolti a insegnanti, librai e bibliotecari sulla lettura di Rodari – Vengono spesso riproposti i racconti più famosi con generico riferimento alla fantasia, trascurando magari il senso più profondo della sa opera, ampia e coerente. Opera in cui la fantasia disegna un’Utopia, cioè una realtà migliore. La fantasia di Rodari quindi non è fine a se stessa, modifica la realtà per crearne un’altra, più giusta , cui tendere per un mondo migliore»

Scrittore di libri per bambini, ma anche giornalista, maestro e pedagogista, Rodari è stato un grande pensatore prima che scrittore, in diversi ruoli, ciascuno coerente con un sistema di valori e di idee precise sull’infanzia, sul ruolo della scuola, su giustizia e società società. Un pensiero utopico il suo, da riscoprire, leggendo Rodari ai bambini, seduti accanto a loro, come suggerisce Alice Bigli.

L’incontro del 30 luglio è ad ingresso libero e gratuito.

Il dibattito con l’autrice sarà condotto da Renata Ballerio.