Ristrutturazioni pubbliche a Brezzo di Bedero, l’amministrazione fa il punto

Tre anni di ristrutturazioni e Brezzo di Bedero: negli anni 2019 2020 2021 è stato necessario eseguire lavori di rifacimento dei tetti di alcuni immobili comunali.

«Queste opere sono state possibili grazie alla volontà dell’amministrazione comunale di reperire fondi tramite la partecipazione a Bandi Pubblici. Il costante lavoro dell’Ufficio Tecnico e dei responsabili di Servizio ha reso possibile l’assegnazione di importanti contributi», spiega l’assessore Dario Colombo.



Nel dettaglio è stato rifatto il tetto della scuola per un costo di 42.332 euro con contributo ministeriale; il tetto dell’ufficio postale è stato rimesso a nuovo con aggiunta di impianti fotovoltaici, installati anche sul tetto della scuola precedentemente ristrutturato. Il tutto ponendo particolare attenzione al risparmio energetico attraverso l’uso di fonti energetiche alternative ed ecologiche per un costo di osto 79.046 euro con contributo Ministeriale

Anche l’ufficio comunale (nella foto) è stato messo in sicurezza con smaltimento del fibrocemento sottostante la preesistente copertura per un costo di 86.358 euro con contributi Regione Lombardia.

In oltre nel 2017 è stato rifatto il Tetto del monumento ai caduti per un costo di 9.706 euro.

«Nell’anno 2019 e 2020 seguendo un piano di ampio riammodernamento delle strutture e aree pubbliche, grazie al lavoro dell’ufficio Tecnico e dei responsabili di servizio, l’amministrazione ha realizzato diversi interventi sugli impianti di riscaldamento ormai vecchi e mal funzionanti».

Eccoli nel dettaglio: «Sostituzione dell’impianto di riscaldamento dell’ufficio postale, farmacia e Comune nel 2020 per una spesa di 17.985 euro. È stata rifatta la centrale termica della scuola materna nel 2018 per una spesa di 25.945 euro e sostituito l’impianto di riscaldamento dei campi da tennis nel 2019 per 29.040 euro. Riparato poi il generatore di calore della bocciofila e messo in sicurezza le reti perimetrali dei campi con nuove reti».