Roberto è il primo abbonato alla nuova stagione della Pallacanestro Varese

Ha preso il via quest’oggi – martedì 13 luglio – alle ore 16 la campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese per la stagione 2021-22. “Back Home”, questo lo slogan scelto dalla società per il ritorno (speriamo) del pubblico alle partite, è per forza di cose una iniziativa meno pomposa di quanto accadeva negli anni precedenti: per il momento sono solo mille le tessere messe in vendita, con prelazione per quei tifosi che lo scorso anno avevano acquistato il “Fan Kit” in estate e che, praticamente, non avevano usufruito se non in minima parte di quella tessera.

Anche questa volta, però, c’è un “primo abbonato” da festeggiare: l’onore di essere colui che ha dato il via al tesseramento va a Roberto Cattaneo – nella foto in alto – che ha anticipato tutti i compagni di tifo presentandosi al palasport di Masnago e sottoscrivendo così il proprio abbonamento all’interno della “Sala Gualco”, quella abitualmente utilizzata per le conferenze stampa e convertita in questo periodo in “ufficio abbonamenti”.

Intanto il trust “Il Basket Siamo Noi” (che, come abbiamo raccontato ieri, è presente alla Enerxenia Arena con la propria campagna societaria) ha lanciato un appello ai tifosi biancorossi perché non chiedano lo sconto sugli abbonamenti a cui avrebbero diritto in quanto possessori del vecchio Fan Kit. «Se tutti chiedessero lo sconto, ci saranno 80mila euro di entrate in meno – spiega il trust in una lettera – e questa scelta avrà inevitabilmente conseguenze sul budget societario e sulla scelta dei giocatori.

«È una riflessione – si legge nel comunicato de IBSN – che merita di essere condivisa e fatta da ognuno. Senza giudizi, senza sentenze, senza che qualcuno si senta più tifoso degli altri ma tutti con la giusta consapevolezza delle proprie scelte e con l’accettazione responsabile delle conseguenze di tale scelta. Il sacrificio condiviso da tanti (sponsor, consorzio, tifosi) può essere un’occasione di rinascita per ambire a costruire un progetto più ambizioso».

Va ricordata, infine, una cosa: chi non chiederà lo sconto avrà in cambio quattro biglietti per le partite della Openjobmetis. Più precisamente, quelli per le due gare di Supercoppa contro Cremona e Sassari (le due avversarie dei biancorossi nel girone di prima fase) e altri due che saranno messi a disposizione dalla Pallacanestro Varese nel corso del campionato (in match da definire).

OKOYE BATTE SCOLA

In un match di preparazione alle Olimpiadi, la Nigeria (che a Tokyo sarà nel girone dell’Italia) ha battuto 94-71 l’Argentina sul parquet di Las Vegas. Un ulteriore risultato favorevole alla squadra africana, già protagonista di una clamorosa vittoria sugli Stati Uniti di Lillard e Durant. In campo anche due giocatori molto amati dai tifosi varesini: da una parte Stan Okoye e dall’altra Luis Scola. Il nigeriano ha chiuso con 4 punti e 3 rimbalzi in 11′ di gioco, l’argentino con 9 punti e 4 rimbalzi in 18′.