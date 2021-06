Robur Saronno, buona la prima contro Pescara

Semifinale di andata degli spareggi nazionali di Serie C Gold. Punteggio finale AZ Pneumatica – Pescara Basket 81-72. Una vittoria netta e meritata, che lascia margine per il ritorno ma non è per niente di sicurezza.

Solita partita clamorosa di Max Politi che segna 24 punti dominando il pitturato, bene anche Gurioli con 20 e Beretta con 16.

Il ritorno per i ragazzi di coach “Tato” Grassi è fissato per domenica 4 luglio, mentre le finali (in caso di vittoria) si svolgeranno mercoledì 7 e domenica 11 luglio contro la vincente tra Spezia Bk Club – Virtus Imola.