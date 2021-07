Rotary Club Ticino, Mariano da Ronch termina il suo anno e la presidenza va a Edmondo Dotoli

Nella cornice del nuovo ristorante Vertigo presso l’Hotel Milano Verticale, voluto dal noto chef stellato Enrico Bartolini affiancato da Franco Aliberti, si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia del passaggio delle consegne tra l’ormai Past President Mariano da Ronch e il nuovo Presidente Edmondo Dotoli.

Da Ronch ha brevemente ricordato quanto fatto nel corso del suo anno in termini di progetti e iniziative di service a favore dei meno fortunati, non ostante le difficoltà e i disagi legati alla pandemia, che tuttavia non hanno impedito al club di rimanere compatto e fedele ai principi rotariani di servizio al di sopra dell’interesse personale.

Ricevendo il collare, simbolo della carica di Presidente, Dotoli ha ribadito la volontà di proseguire nell’impegno come Membro del Rotary, con la stessa determinazione ed entusiasmo che ha dimostrato nello svolgere la sua attività professionale.

Edmondo Dotoli, ingegnere e colonnello dell’Esercito Italiano in servizio presso il comando NATO del Corpo d’armata di reazione rapida in Solbiate Olona dal 2017 con l’incarico di vicecomandante della Brigata di Supporto, Unità impegnata sin dall’inizio della pandemia a supporto della comunità locale con il DTD (Drive Through Difesa) per l’esecuzione dei tamponi molecolari e dei centri vaccinali di parco Trenno, Schiranna e Rancio Valcuvia.