Il salotto di Busto Arsizio invaso dai rifiuti, Antonelli infuriato si sfoga sui social

«Questa mattina piazza Vittorio Emanuele II era conciata così. Io sono il primo a prendermi le mie responsabilità, pretendo sempre molto da me stesso e dai miei collaboratori, ascolto le critiche e non rispondo ai costanti attacchi personali sui social perché so quanto e come stiamo lavorando per migliorare la nostra Busto. Ma ora vi domando, non credete che sia giusto che ognuno di noi si faccia un esame di coscienza e insegni ai propri figli l’educazione e il rispetto per il bene comune? Qui non è una questione di telecamere o multe…»

Sono le parole che accompagnano il post del sindaco Emanuele Antonelli sulla sua pagina facebook, nel quale sfoga la sua rabbia e la sua delusione per le condizioni in cui ha trovato piazza Vittorio Emanuele II questa mattina, dopo i bagordi del giovedì sera.

A quanto pare la delibera che vieta la vendita di bottiglie di vetro dopo le 18 non ha funzionato molto, a giudicare dal numero di bottiglie sparse sulla pavimentazione della piazza ma i ragazzi che la frequentano, e il giovedì sera sono davvero tanti, hanno lasciato a terra di tutto: dai bicchieri di plastica alle lattine.

Una situazione che denota davvero poco rispetto della cosa pubblica, come dice il sindaco, che invoca una maggiore attenzione dei genitori all’educazione dei propri figli.