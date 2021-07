Salvarono i ragazzi sul pullman in fiamme, premiati i due autisti a Palazzo Pirelli

Un lungo e affettuoso applauso di tutto il Consiglio regionale ha accolto Mauro Mascetti e Giovanni Lo Dato, ospiti questa mattina, mercoledì 28 luglio, a Palazzo Pirelli nell’Aula del parlamento lombardo che ha voluto consegnare loro un riconoscimento.

Lo scorso 13 luglio Mauro Mascetti, autista e volontario della Croce Rossa comasca, e Giovanni Lo Dato, animatore dell’Oratorio di Lipomo, hanno portato in salvo 24 ragazzi (tutti tra i 14 e i 17 anni) prima che prendesse fuoco il mezzo sul quale viaggiavano e che era diretto a Livigno per una vacanza in un centro estivo. Dopo essersi accorti che il bus aveva problemi, e giunti all’incirca a metà della galleria Fiumelatte presso Varenna (lunga più di due chilometri e mezzo), sono riusciti a mettere tutti ragazzi in sicurezza prima che le fiamme divampassero.

“Non vogliono essere chiamati eroi – ha detto il Presidente Alessandro Fermi, ringraziandoli e consegnando il riconoscimento a nome di tutti i consiglieri regionali- ma è palese che il loro gesto sia stato eroico. La nostra è gratitudine e riconoscenza perché ci fanno vivere un momento bello: hanno evitato una tragedia grazie alla loro lucidità, alla loro freddezza e al loro altruismo consentendoci oggi di celebrare un atto di coraggio che rende orgogliosi tutti noi. Per questo ci tenevamo a dargli un simbolico, ma sentito e sincero riconoscimento”.

“Mascetti e Lo Dato – ha sottolineato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana– sono fedeli interpreti dello spirito lombardo: poche parole e molti fatti. Hanno anteposto al proprio interesse la vita degli altri e hanno affrontato la difficoltà e la paura con il coraggio che caratterizza il popolo di Lombardia che non si spaventa e ha a cuore la vita altrui”