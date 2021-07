Salvato al Sacro Monte un piccolo di cinghiale rimasto incastrato

Era rimasto incastrato tra i pali di un cartello davanti all’albergo Le Colonne al Sacro Monte, ma gli abitanti della zona lo hanno visto e salvato. Non solo lo hanno tolto dalla scomoda e pericolosa posizione ma lo hanno anche portato dal veterinario. Una bella storia a lieto fine per un piccolo di cinghiale.

L’avventura è stata raccontata questa mattina sulla pagina de La Varese Nascosta, con tanto di documentazione fotografica.”Un applauso a questi angeli salvatori che hanno appena salvato un cinghialino che si è incastrato dietro un cartello davanti all’albergo Le Colonne al Sacro Monte – scrive nel post Paola Molinari-.

A trovarlo è stata la Paola Frascaroli della Location Camponovo che gli ha preparato il biberon di latte. Ha avvisato subito sul gruppo dei residenti e il me amis Livio e un cliente dell’albergo si sono prontamente lanciati nel salvataggio. Il cinghialino è sfinito magari era lì da tutta la notte. Ora sta andando in clinica con il me amis Giuseppe Marangon. Forza cinghialino”