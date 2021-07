Samarate, Alampi rimanda al mittente le critiche sui servizi sociali

Dopo le critiche di Progetto Democratico alla gestione dei servizi sociali a Samarate, l’assessora alla partita Nicoletta Alampi risponde rimandando le accuse al mittente: «Bisognerebbe conoscere tutta l’attività svolta nei servizi sociali per criticare».

Alampi ha ribadito la vicinanza dell’amministrazione ai cittadini, affermando con sicurezza di non sentire tutto questo scontento; il ritardo di alcuni progetti e la mancanza del personale sono dei problemi che rallentano il lavoro degli uffici comunali non sono mai stati nascosti dall’assessora, che rimarca: «Non l’ho mai negato, come la questione del personale comunale, il blocco delle assunzioni e i ritardi nella partenza dei Puc».

Quanto al centro anziani, specifica che era dell’Ancescao, pertanto «non si può accusare il Comune di una mancanza; noi ci siamo attivati per trovare un nuovo presidente dopo che l’attuale si è dimesso. Il Comune si è fatto parte attiva e affiancherà il centro affinché non chiusa»

“Mi spiace per chi lavora negli uffici comunali”

«Mi sento offesa per gli uffici comunali che lavorano a pieno regime nonostante tutte le difficoltà», continua invitando l’opposizione ad attaccare l’amministrazione sul piano della politica e dell’operato, senza coinvolgere i dipendenti comunali.

«La mia sofferenza è che chi lavora con me dieci o undici ore al giorno viene attaccato così, perché io ritengo che negli anni e le varie gestioni del sociale da parte degli uffici non possano venire offuscate così».