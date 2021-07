Da Sanremo ai Giardini Estensi: al Black&Tube festival arriva Davide Shorty

Dopo il secondo posto nella categoria “Nuove Proposte” a Sanremo 2021 con il brano “Regina”, grazie a cui ha ricevuto anche i premi Dalla (assegnato dalla sala stampa), Jannacci e Lunezia (per il miglior testo), Davide Shorty è pronto a lasciare giovedì 29 il segno anche al Black & Tube Festival di Varese.

Shorty, musicista e cantante di grande talento, si è messo in luce al grande pubblico durante XFactor 9, dove ha partecipato nel 2015 classificandosi terzo, guidato dal giudice Elio ma amatissimo anche da Skin.

La sua storia era nata però già molto prima: attivo come musicista e frontman in diversi gruppi musicali tra la fine degli anni 2000 e l’inizio degli anni 2010, dal 2007 al 2010 ha fatto parte del gruppo Combomastas’ con il quale ha realizzato gli album Piccolo e Shorty VS The Supa Produsa.

Poi si è stabilito a Londra dove, due anni dopo ha fondato i Retrospective of Love insieme al chitarrista Alessandro La Barbera, il pianista e produttore Gaba e il bassista Agostino Collura a cui si è poi aggiunta Leslie Phillips.

Il 24 febbraio 2017 ha pubblicato il primo album da solista, “Straniero” attraverso l’etichetta Macro Beats. L’anno successivo collabora con i Funk Shui Project alla realizzazione dell’album Terapia di Gruppo proseguita l’anno seguente con “La Soluzione”. Nel giugno 2020 viene pubblicata una riedizione del disco intitolata La soluzione Reboot.

Il 15 luglio 2020 è uscito con il singolo Canti ancora?! in collaborazione con Elio, e pochi mesi dopo viene selezionato per AmaSanremo (ovvero cinque delle sei serate che compongono Sanremo Giovani 2020) con il brano Regina.

Il 17 dicembre raggiunge la finale del programma, al termine della quale entra nell’elenco degli otto giovani artisti partecipanti al Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte I

Il 5 marzo 2021 viene pubblicato l’EP Fusion a metà, che anticipa il suo secondo album Fusion uscito il 30 aprile.

APPUNTAMENTO AI GIARDINI ESTENSI IL 29 LUGLIO

L’appuntamento a Varese è per giovedì 29 alle 21: l’apertura della serata è affidata a Lumache Rosse, pseudonimo artistico del giovane cantautore varesino Samuele di Rienzo. Lumache Rosse strizza l’occhio all’indie e al pop, con qualche sporcatura di elettronica e rap, e si avvale della collaborazione artistica di Mattia Tavani, Alberto Moschella e Riccardo Gaudenti.

Giovedì 29 luglio – Giardini Estensi

DAVIDE SHORTY & STRANIERO BAND + Lumache Rosse

Ore 21.00 – ingresso 15€ intero

Prevendite su eventbrite.it