Sant’Eusebio, la Festa di Casciago parte con quattro sabati per cenare insieme

Sarà un altro anno senza fuochi d’artificio per la Festa di Sant’Eusebio, una delle più amate della provincia che fino a pochi anni fa, nell’epoca pre-Covid, riempiva il prato di Casciago di migliaia di persone in attesa dello spettacolo pirotecnico.

Anche nel 2021 gli organizzatori sono stati costretti a limitare il programma, mantenendo gran parte degli eventi tradizionali tanto amati dai casciaghesi, dall’incendio del pallone all’incanto delle barelle.

La Festa cade il 1 agosto e per quattro sabati di luglio ci saranno momenti di festa per celebrare il 25° anniversario della nascita della Comunità Pastorale, con tavoli a disposizione e possibilità di prenotare i piatti cucinati dalle associazioni, impegnate nella raccolta fondi per la parrocchia.

Si parte sabato 3 luglio alle 18.30 con una Messa commemorativa celebrata dai sacerdoti che hanno partecipato al cammino comunitario, con un apericena nello spazio dietro la chiesa, a seguire a base di sushi, gnocchi e pizza (QUI le prenotazioni entro giovedì 1 luglio). Sabato 10 luglio è il turno delle costine BBQ, cucinate dall’Asd Bidone in collaborazione con la Pro Loco di Casciago: anche qui la prenotazione è obbligatoria e ci sarà la possibilità, come per tutte le altre serate, di consumare bibite, panini e patatine da ordinare al momento. Sabato 17 luglio tocca alla Protezione Civile Valtinella che preparerà salamelle per tutti, mentre sabato 24 luglio sarà la Società di Mutuo Soccorso a cucinare il cinghiale. Per le prenotazioni, sono a disposizione i moduli reperibili sul sito della Comunità Pastorale o nelle varie parrocchie, da lasciare compilato nell’apposita cassetta in chiesa a Casciago.

Il 31 luglio sarà il momento della celebrazione del Santo, con la fiaccolata che attraverserà i paesi della Comunità Pastorale alle 20.30, con arrivo alla chiesa di Sant’Eusebio alle 21.30 e l’accensione del pallone segno del martirio dopo la Messa. Il 1 agosto ci saranno le Messe mattutine (alle 7, 8.30, 10.30 concelebrata dal Vicario di Zona in occasione del 25° della Comunità), alle 16 il corteo delle barelle e l’incanto, mentre dalle 18 dopo la Messa ci sarà l’estrazione della lotteria e animazione con karaoke. Il banco gastronomico sarà aperto il 31 sera e il 1 per tutto il giorno. Il 2 agosto si terrà la tradizionale Messa in memoria dei defunti.

Nei giorni della Festa, sarà possibile acquistare il dolce di Sant’Eusebio preparato dalle volontarie del Comitato che organizza l’evento e il miele prodotto da Eugenio Gandini (ve lo abbiamo raccontato QUI). Chi ha le coccarde (che non saranno distribuite), può abbellire le vie e i cancelli del paese a partire dal 25 luglio.

La partecipazione alle Messe, l’accesso in Chiesa, l’accensione delle candele, la consumazione degli alimenti e tutti gli appuntamenti in programma saranno regolamentati dalle vigenti normative anti Covid. Si invitano tutti i partecipanti a collaborare per rendere comunque la Festa un momento piacevole da trascorrere insieme.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA DI SANT’EUSEBIO