Saronno porta alle Olimpiadi di Tokyo tre atlete e l’allenatrice del softball azzurro

Solo poche ore dopo la festa di Castions di Strada per le ragazze del softball italiano è già tempo di pensare al futuro, che vuol dir Olimpiadi.

Questo l’elenco delle convocate per i Giochi Olimpici di Tokyo, diramato dal manager Federico Pizzolini, che ha dovuto ridurre a 15 le atlete aggregate rispetto a quelle impegnate all’Europeo vinto contro l’Olanda.

Prenderanno il volo per Sendai il prossimo 9 luglio Ilaria Cacciamani (lanciatrice e esterno), Emily Patricia Carosone (interno e dp), Elisa Cecchetti (catcher e esterno), Greta Cecchetti (lanciatrice), Amanda Lynn Fama (interno), Andrea Marie Filler (interno), Marta Gasparotto (catcher e interno), Andrea Howard (interno e esterno), Giulia Metaxia Koutsoyanopoulos (prima base), Alexia Lacatena (lanciatrice), Giulia Longhi (interno), Fabrizia Marrone (esterno), Erika Piancastelli (catcher e esterno), Beatrice Ricchi (esterno). Al gruppo di 14 qui sopra elencato, a partire dal 19 luglio, si aggregherà anche Laura Vigna.

Lo staff sarà composto da Federico Pizzolini (manager), Giovanna Palermi (coach), Julio La Rosa (pitching coach), Gateano Schiavottiello (medico), Ulisses Hernandez (fisioterapista), Elio Paolini (fisioterapista), Francesca Ambruoso (preparatrice atletica), Roberta Soldi (capo delegazione).

La delegazione dal Varesotto perde alcune rappresentanti, ma resta nutrita: da Saronno arrivano l’allenatrice Giovanna Palermi e le atlete Andrea Filler, Giulia Longhi e Fabrizia Marrone, mentre non faranno parte della comitiva la caronnese Melany Sheldon e la saronnese Brittany Abacherli. Il gruppo più numeroso è quello delle storiche rivali di Saronno, vale a dire le atlete tesserate con la squadra di Bollate, che vede partire per Tokyo Marta Gasparotto (che non era agli Europei), Greta ed Elisa Cecchetti, Amanda Fama e Giulia Koutsoyanopulos.

L’Italia scenderà in campo per la prima volta mercoledì 21 luglio alle ore 5:00 italiane, contro gli Stati Uniti: il giorno dopo (8:00) sarà la volta dell’Australia, poi Giappone sabato 24 alle 13:00, Messico domenica 25 alla stessa ora e, infine, Canada lunedì 26 alle 7:30.