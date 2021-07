Schianto in via Tasso a Varese, auto in fiamme nella notte

Incidente stradale nella notte a Cartabbia, in via Tasso, quartiere varesino che si incontra scendendo verso il lago dalla zona di via Gasparotto.

Qui il veicolo condotto da un uomo ha perso il controllo finendo fuori strada.

Il conducente ha appena fatto in tempo a uscire dall’abitacolo che il veicolo ha preso fuoco avvolgendo di fiamme l’auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese prima dell’una di questa notte (venerdì 30 luglio) con un mezzo che ha spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo.

La via Tasso consente di raggiungere rapidamente la sp1 percorrendo una strada di campagna dotata nel tratto iniziale di dossi per limitare la velocità.

Tuttavia i residenti chiedono misure per abbattere la velocità dei veicoli anche nella parte inferiore del tratto.

Scrive un lettore che ha contattato la redazione:

Grazie a Dio non si è fatto nulla ma non vi dico che spavento… quella strada è pericolosissima, le auto vanno troppo veloci, non c’è un marciapiede e a livello dei cimiteri si stringe. Già in passato purtroppo ci sono stati morti proprio in quel punto. Questa volta per miracolo il ragazzo è rimasto illeso ma se non prendono provvedimenti ci scapperà nuovamente il morto prima o poi.